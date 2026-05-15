Два следовавших во Внуково рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

Москва15 мая Вести.В результате введенных ограничений два самолета, следовавших в московский аэропорт Внуково, ушли на запасные аэродромы, сообщил ТАСС со ссылкой на справочную службу воздушной гавани.

Там также уточнили, что рейсы перенаправили в Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

В московском аэропорту Внуково вечером в четверг, 14 мая, введены временные ограничения на полеты, он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.