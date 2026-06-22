Москва22 июн Вести.Росавиация полностью приостановила полеты самолетов в аэропорту Внуково на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в столичном регионе.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX

Ранее 22 июня Росавиация в целях безопасности также запретила полеты в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении почти 60 вражеских беспилотников, которые были направлены на российскую столицу.