В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Грабцево вводился запрет на полеты

Запрет на полеты вводился в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Грабцево В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Грабцево вводился запрет на полеты

Москва12 июн Вести.Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и калужский Грабцево вновь приостанавливали работу в связи с введением усиленных мер безопасности на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Из информации в официальном канале пресс-службы Росавиации в мессенджере MAX следует, что ограничения на полеты действовали порядка 5 минут – с 23.09 по 23.14 мск.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Московском регионе были нейтрализованы 27 украинских БПЛА, в Калужской области, согласно данным, которые привел губернатор региона Владислав Шапша, в течение дня силами ПВО были уничтожены три БПЛА над территорией Ферзиковского муниципального округа и два БПЛА — в Боровском и Кировском округах.