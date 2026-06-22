На фоне атаки БПЛА закрылись аэропорты Домодедово и Жуковский

Аэропорты Домодедово и Жуковский закрылись на фоне атаки БПЛА На фоне атаки БПЛА закрылись аэропорты Домодедово и Жуковский

Москва22 июн Вести.В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский полностью запрещены полеты на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлены вооруженными формированиями Украины для ударов по Москве.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в канале пресс-службы Росавиации в мессенджере MAX

Ранее ночью 22 июня Росавиация ввела запрет на полеты в аэропорту Шереметьево. Внуково принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Согласно последней информации, которую опубликовал в MAX мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к столице уничтожены 19 украинских БПЛА.