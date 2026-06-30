Росавиация снова закрыла аэропорты Домодедово и Жуковский

Аэропорты Домодедово и Жуковский снова закрылись Росавиация снова закрыла аэропорты Домодедово и Жуковский

Москва30 июн Вести.В аэропортах столичного авиационного узла Домодедово и Жуковский в целях безопасности приостановлены полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Поздно вечером 29 июня эти воздушные гавани также приостанавливали работу на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов. В понедельник в течение дня на подлете к Москве были нейтрализованы 12 беспилотников.