Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к работе в штатном режиме Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Москва30 июн Вести.Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили полноценное обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Усиленные меры безопасности в воздушных гаванях вводились на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных на российскую столицу, и действовали 16 минут. В течение дня 29 июня на подлете к Москве было сбито более десятка вражеских беспилоников.