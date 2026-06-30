Москва30 июнВести.Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили полноценное обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Усиленные меры безопасности в воздушных гаванях вводились на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных на российскую столицу, и действовали 16 минут. В течение дня 29 июня на подлете к Москве было сбито более десятка вражеских беспилоников.