Москва23 июлВести.Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после почти 4-часового вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Согласно актуальным данным Росавиации, ограничения на полеты сохраняются в столичном аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.