Аэропорт Жуковский возобновил работу в обычном режиме Росавиация: аэропорт Жуковский начал работу в обычном режиме

Москва23 июл Вести.Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после почти 4-часового вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно актуальным данным Росавиации, ограничения на полеты сохраняются в столичном аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.