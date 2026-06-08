Москва8 июнВести.Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
написал Артем Кореняко
Ранее введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта.