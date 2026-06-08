В аэропорту Жуковский сняли ограничения на полеты

Аэропорт Жуковский вернулся к штатной работе - ограничения сняты В аэропорту Жуковский сняли ограничения на полеты

Москва8 июн Вести.Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

написал Артем Кореняко

Ранее введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта.