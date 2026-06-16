Аэропорт Жуковский вернулся к работе в штатном режиме Росавиация: аэропорт Жуковский возобновил работу после 13-часового перерыва

Москва16 июн Вести.Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX

Жуковский 16 июня с 10.14 мск принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Таким образом, ограничения на полеты действовали более 13 часов.