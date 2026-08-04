Москва4 авг Вести.Аэропорт Жуковский вновь принимает и отправляет самолеты в штатном режиме, сообщает Росавиация.

Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Ранее в районе воздушных гаваней Жуковский, а также Домодедово были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, в связи с чем аэропорты принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Кроме того, полноценно заработал аэропорт Шереметьево.