Москва30 июнВести.Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили авиасообщение после вынужденного перерыва из-за усиления мер безопасности на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены в сторону Москвы.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в официальном канале пресс-службы Росавиации на платформе MAX
Усиленные меры безопасности в воздушных гаванях действовали почти 2,5 часа. За это время на подлете к Москве силы противовоздушной обороны нейтрализовали 50 украинских БПЛА.