Росавиация разрешила возобновить полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили авиасообщение Росавиация разрешила возобновить полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Москва30 июн Вести.Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили авиасообщение после вынужденного перерыва из-за усиления мер безопасности на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены в сторону Москвы.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в официальном канале пресс-службы Росавиации на платформе MAX

Усиленные меры безопасности в воздушных гаванях действовали почти 2,5 часа. За это время на подлете к Москве силы противовоздушной обороны нейтрализовали 50 украинских БПЛА.