Росавиация разрешила полеты во всех московских аэропортах

Все московские аэропорты возобновили полеты Росавиация разрешила полеты во всех московских аэропортах

Москва22 июн Вести.Аэропорты московского авиаузла Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили авиасообщение после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы Росавиации в мессенджере MAX

Ночью 22 июня Московский регион подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал о ликвидации почти 60 украинских БПЛА на подлете к мегаполису.