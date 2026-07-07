Москва7 июл Вести.Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме после отмены ограничений на полеты, которые вводились в целях безопасности на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале в мессенджере MAX

В настоящее время ограничения на полеты сохраняются в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский на фоне объявленной в Подмосковье беспилотной опасности. Ночью и утром 7 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации на подлете к столице 36-ти украинских БПЛА.