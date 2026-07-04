Аэропорты Внуково и Шереметьево возобновили авиасообщение Росавиация: Внуково и Шереметьево возобновили работу в штатном режиме

Москва4 июл Вести.Аэропорты Внуково и Шереметьево, а также воздушная гавань Иваново вернулись к работе в обычном режиме после вынужденного усиления мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме. Ограничения вводились на фоне отражения воздушных атак со стороны вооруженных формирований Украины. Ночью 4 июля на подлете к Москве были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников.