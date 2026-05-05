Москва5 маяВести.В московских аэропортах Внуково и Шереметьево возобновляется работа по обслуживанию рейсов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
В ведомстве сообщили о снятии ограничений на прием и отправку воздушных судов в обоих международных авиагаванях. Во Внуково они продержались практически три часа, в Шереметьево – чуть более часа.
Таким образом, в ограниченном режиме продолжают функционировать два аэропорта Московского региона: Домодедово и Жуковский. Соответствующий режим действует в обоих авиаузлах с 11.23 мск.