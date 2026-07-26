Москва26 июлВести.В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения на полеты воздушного транспорта, об этом утром 26 июля сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорты Внуково, Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении, опубликованном в канале МАХ в 06.38 по московскому времени
Ранее сообщалось, что два аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.
Ограничения длились чуть более трех часов.