Временные ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево сняты

Аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатной работе Временные ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево сняты

Москва26 июл Вести.В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения на полеты воздушного транспорта, об этом утром 26 июля сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты Внуково, Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, опубликованном в канале МАХ в 06.38 по московскому времени

Ранее сообщалось, что два аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Ограничения длились чуть более трех часов.