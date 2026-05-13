В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

Москва13 мая Вести.Росавиация информирует о снятии ограничений на полеты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Сообщение опубликовано в мессенджере MAX в 9.10.

Аэропорты Внуково, Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

Ведомство напомнило, что эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были введены сегодня около 5 утра. Таким образом, они действовали чуть больше 4 часов.

Ранее сообщалось, что из-за действовавших ограничений 8 самолетов не смогли сесть сегодня утром в этих московских аэропортах.