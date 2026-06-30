Во Внуково и Домодедово сняты ограничения на полеты гражданской авиации

Аэропорты Внуково и Домодедово возвращаются к штатному режиму работы Во Внуково и Домодедово сняты ограничения на полеты гражданской авиации

Москва30 июн Вести.Имевшиеся в московских аэропортах Внуково и Домодедово ограничения сняты. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Аэропорты Внуково и Домодедово: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в MAX

В обеих авиагаванях держался режим частичных ограничений – рейсы осуществлялись в них по согласованию с соответствующими органами.

Во Внуково меры действовали с 03.45 мск, в Домодедово – с 08.31 мск. В последнем из них незадолго до этого устанавливался режим полного ограничения на полеты.