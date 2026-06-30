Москва30 июнВести.Имевшиеся в московских аэропортах Внуково и Домодедово ограничения сняты. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Аэропорты Внуково и Домодедово: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в MAX
В обеих авиагаванях держался режим частичных ограничений – рейсы осуществлялись в них по согласованию с соответствующими органами.
Во Внуково меры действовали с 03.45 мск, в Домодедово – с 08.31 мск. В последнем из них незадолго до этого устанавливался режим полного ограничения на полеты.