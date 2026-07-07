Москва7 июлВести.Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации.
Информация об этом была опубликована ведомством в MAX в 18.54 по московскому времени.
Внуково, Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсказано в публикации
Ранее ведомство писало, что с ночи 7 июля аэропорты работали по согласованию с соответствующими органами.
Мера была принята в целях обеспечения безопасности полетов после введения временных ограничений на использование воздушного пространства. Статус рейса можно было уточнить с помощью онлайн-табло.