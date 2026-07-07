Аэропорты Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме Аэропорты Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

Москва7 июл Вести.Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации.

Информация об этом была опубликована ведомством в MAX в 18.54 по московскому времени.

Внуково, Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сказано в публикации

Ранее ведомство писало, что с ночи 7 июля аэропорты работали по согласованию с соответствующими органами.

Мера была принята в целях обеспечения безопасности полетов после введения временных ограничений на использование воздушного пространства. Статус рейса можно было уточнить с помощью онлайн-табло.