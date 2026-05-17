Москва17 маяВести.Росавиация информирует об отмене введенных ранее ограничений на полеты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также в авиагавани Калуги.
Сообщение опубликовано ведомством в мессенджере MAX в 11.25.
Аэропорты Внуково, Домодедово, Калуга (Грабцево): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
Росавиация подчеркивает, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сегодня сообщалось, что с начала суток 17 мая из-за действовавших ограничений во Внуково не смогли приземлиться 19 самолетов.