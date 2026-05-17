Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе

Москва17 мая Вести.Росавиация информирует об отмене введенных ранее ограничений на полеты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также в авиагавани Калуги.

Сообщение опубликовано ведомством в мессенджере MAX в 11.25.

Аэропорты Внуково, Домодедово, Калуга (Грабцево): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

Росавиация подчеркивает, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сегодня сообщалось, что с начала суток 17 мая из-за действовавших ограничений во Внуково не смогли приземлиться 19 самолетов.