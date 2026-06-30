Москва30 июнВести.В двух аэропортах Московского региона введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Речь про Домодедово и Жуковский, о чем стало известно из публикации Росавиации.
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства в MAX
Данные меры предприняты в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявляют в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
В ночь на 30 июня оба аэропорта уже сталкивались с авиаограничениями.