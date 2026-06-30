В аэропортах Домодедово и Жуковский введены авиаограничения

В Жуковском и Домодедово приостановлено гражданское авиасообщение В аэропортах Домодедово и Жуковский введены авиаограничения

Москва30 июн Вести.В двух аэропортах Московского региона введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Речь про Домодедово и Жуковский, о чем стало известно из публикации Росавиации.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале ведомства в MAX

Данные меры предприняты в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявляют в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

В ночь на 30 июня оба аэропорта уже сталкивались с авиаограничениями.