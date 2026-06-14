Росавиация сообщила о временном запрете на полеты в аэропорту Жуковский

Аэропорт Жуковский временно закрыт Росавиация сообщила о временном запрете на полеты в аэропорту Жуковский

Москва14 июн Вести.Временные ограничения на полеты введены в подмосковном аэропорту Жуковский, информирует Росавиация.

Сообщение размещено в мессенджере MAX в 8.39.

Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

В ведомстве напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в 8.41.