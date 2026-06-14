Москва14 июнВести.Временные ограничения на полеты введены в подмосковном аэропорту Жуковский, информирует Росавиация.
Сообщение размещено в мессенджере MAX в 8.39.
Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
В ведомстве напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в 8.41.