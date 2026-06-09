Москва9 июнВести.Росавиация информирует о временной приостановке работы подмосковного аэропорта Жуковский.
Сообщение опубликовано ведомством в MAX в 7.44.
Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
В Росавиации напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сегодня также сообщалось, что столичный аэропорт Домодедово в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.