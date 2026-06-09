Подмосковный аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Жуковский временно ограничили полеты Подмосковный аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет рейсы

Москва9 июн Вести.Росавиация информирует о временной приостановке работы подмосковного аэропорта Жуковский.

Сообщение опубликовано ведомством в MAX в 7.44.

Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

В Росавиации напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сегодня также сообщалось, что столичный аэропорт Домодедово в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.