Росавиация: в аэропорту Жуковский введены ограничения на полеты

В аэропорту Жуковский ограничено гражданское авиасообщение Росавиация: в аэропорту Жуковский введены ограничения на полеты

Москва3 июл Вести.В подмосковном аэропорту Жуковский приостановлено обслуживание рейсов гражданской авиации. Об этом проинформировала Росавиация.

В авиагавани введены ограничения.

Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в публикации ведомства

Предпринятые меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Ночью 3 июля в Жуковском уже вводились ограничения, но частичного характера. Однако их сняли через полчаса.

В настоящее время частичные ограничения действуют в Домодедово.