Москва3 июлВести.В подмосковном аэропорту Жуковский приостановлено обслуживание рейсов гражданской авиации. Об этом проинформировала Росавиация.
В авиагавани введены ограничения.
Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в публикации ведомства
Предпринятые меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов.
Ночью 3 июля в Жуковском уже вводились ограничения, но частичного характера. Однако их сняли через полчаса.
В настоящее время частичные ограничения действуют в Домодедово.