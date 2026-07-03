Москва3 июлВести.В аэропорту Жуковский отменены ограничения на полеты, вводившиеся в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточняется в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ограничения на полеты в воздушной гавани действовали около 30 минут. В этот период мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух украинских беспилотников на подлете к российской столице.
В настоящее время усиленные меры безопасности с ограничением полетов сохраняются в аэропорту Внуково.