В аэропорту Жуковский отменены ограничения на полеты Росавиация отменила ограничения в аэропорту Жуковский

Москва3 июл Вести.В аэропорту Жуковский отменены ограничения на полеты, вводившиеся в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ограничения на полеты в воздушной гавани действовали около 30 минут. В этот период мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух украинских беспилотников на подлете к российской столице.

В настоящее время усиленные меры безопасности с ограничением полетов сохраняются в аэропорту Внуково.