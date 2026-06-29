Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково отмены ограничения на полеты Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Внуково

Москва29 июн Вести.Росавиация отменила ограничения на полеты в столичном аэропорту Внуково, которые вводились в целях безопасности на фоне ракетной опасности на территории Московской области.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX

Ночью 29 июня аэропорт Внуково ограниченно принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами в течение 40 минут. В настоящее время, согласно данным региональной службы РСЧС, режим ракетной опасности в Подмосковье отменен.