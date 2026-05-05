Москва5 маяВести.В связи с действием сигнала "Ковер" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.
Пассажиров также предупредили о том, что нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.
Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)говорится в сообщении
Ранее временные ограничения в целях безопасности были введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Раменское в Жуковском.