Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Шереметьево В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения из-за сигнала "Ковер"

Москва5 мая Вести.В связи с действием сигнала "Ковер" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

Пассажиров также предупредили о том, что нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.

Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика) говорится в сообщении

Ранее временные ограничения в целях безопасности были введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Раменское в Жуковском.