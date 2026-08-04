В аэропорту Шереметьево сообщили об обслуживании рейсов по согласованию Аэропорт Шереметьево работает по согласованию

Москва4 авг Вести.Московский аэропорт Шереметьево предупреждает пассажиров о том, что сегодня днем в связи с действием сигнала "Ковер" введены временные ограничения в периметре воздушного пространства авиагавании.

Рейсы на вылет и прилет выполняются по согласованию с соответствующими органами говорится в публикации Шереметьево в MAX

Пресс-служба воздушной гавани напоминает, что данные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров призывают быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе и на борту воздушного судна.

Статус рейса путешественники могут уточнять с помощью онлайн-табло аэропорта и других коммуникационных каналов авиакомпаний.