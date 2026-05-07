В Шереметьево введены ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта

В аэропорту Шереметьево вылет самолетов производится по согласованию В Шереметьево введены ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта

Москва7 мая Вести.В ночь на четверг, 7 мая, введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, вылет и прилет воздушных судов производится по согласованию с соответствующими органами, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер". Аэропорт обеспечивает вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами отмечается в сообщении

Уточняется, что возможны корректировки в расписании полетов.