Аэропорт Шереметьево выпускает и принимает самолеты по согласованию Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево

Москва29 мая Вести.Аэропорт Шереметьево в целях безопасности ограниченно принимает и выпускает самолеты, возможны корректировки в расписании рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 29 мая Росавиация временно запретила полеты в аэропортах Геленджика, Саратова, Калуги и Волгограда.