Москва29 маяВести.Аэропорт Шереметьево в целях безопасности ограниченно принимает и выпускает самолеты, возможны корректировки в расписании рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 29 мая Росавиация временно запретила полеты в аэропортах Геленджика, Саратова, Калуги и Волгограда.