Москва30 июн Вести.Временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер", сообщили в пресс-службе авиагавани.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании полетов.

Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер".... В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна сказано в сообщении

Пассажирам рекомендовали проверять статус рейса на онлайн-табло и в личном кабинете на сайте и мобильном приложении авиаперевозчика.