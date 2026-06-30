Москва30 июнВести.Временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер", сообщили в пресс-службе авиагавани.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании полетов.
Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер".... В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного суднасказано в сообщении
Пассажирам рекомендовали проверять статус рейса на онлайн-табло и в личном кабинете на сайте и мобильном приложении авиаперевозчика.