Аэропорт Шереметьево начал работу с ограничениями по согласованию

В аэропорту Шереметьево ограничили полеты Аэропорт Шереметьево начал работу с ограничениями по согласованию

Москва9 авг Вести.В аэропорту Шереметьево в целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Поздно вечером 8 августа аналогичные ограничения вводились в аэропорту Домодедово и действовали порядка 40 минут.