Москва9 авгВести.В аэропорту Шереметьево в целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Поздно вечером 8 августа аналогичные ограничения вводились в аэропорту Домодедово и действовали порядка 40 минут.