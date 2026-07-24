Москва24 июлВести.В аэропорту Шереметьево в целях безопасности введены ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниуточняется в официальном канале ведомства на платформе MAX
Ранее Росавиация ввела аналогичные ограничения в аэропорту Домодедово.
Согласно данным, опубликованным в канале подмосковной службы РСЧС в MAX, на территории Московской области сохраняется режим беспилотной опасности, который был введен ночью 23 июля.