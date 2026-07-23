В Подмосковье введен режим ракетной и беспилотной опасности Режим ракетной и беспилотной опасности введен в Московской области

Москва23 июл Вести.Режим ракетной и беспилотной опасности объявлен на территории Московской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 23 июля ракетная опасность была объявлена в Тамбовской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.