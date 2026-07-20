Москва20 июл Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Московской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БВС или его частей сообщайте по телефону 112 говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 20 июля Росавиация в целях безопасности полностью запретила полеты в аэропорту Жуковский, Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.