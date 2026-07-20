Москва20 июлВести.Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернетаговорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 20 июня сообщалось о введении режима ракетной опасности в восьми регионах, включая Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую, Липецкую и Тульскую области.
В Московской области ранее объявлялась беспилотная опасность. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.