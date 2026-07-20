В Подмосковье объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Подмосковье

Москва20 июл Вести.Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 20 июня сообщалось о введении режима ракетной опасности в восьми регионах, включая Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую, Липецкую и Тульскую области.

В Московской области ранее объявлялась беспилотная опасность. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.