Москва20 июл Вести.Ночью 20 июля на территории Московской области повторно объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны! говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 20 июля в Подмосковье объявлялась ракетная опасность в период с 1.57 до 3.03 мск. В то же время в регионе продолжает действовать беспилотная опасностью. Росавиация ограничила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации 38 украинских беспилотников на подлете к столице.