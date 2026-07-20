Москва20 июлВести.Ночью 20 июля на территории Московской области повторно объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны!говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX
Ранее ночью 20 июля в Подмосковье объявлялась ракетная опасность в период с 1.57 до 3.03 мск. В то же время в регионе продолжает действовать беспилотная опасностью. Росавиация ограничила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации 38 украинских беспилотников на подлете к столице.