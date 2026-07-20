Аэропорт Внуково стал принимать и отправлять рейсы по согласованию Росавиация ограничила полеты в аэропорту Внуково

Москва20 июл Вести.Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Внуково на фоне объявленной в Московской области беспилотной опасности.

Аэропорт ВНУКОВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в официальном канале пресс-служба ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 20 июля Росавиация полностью приостановила полеты аэропорту Жуковский, а также ограничила полеты в Домодедово. Согласно информации службы РСЧС, на территории Подмосковья действует режим беспилотной опасности.