Аэропорт Жуковский начал принимать и отправлять самолеты по согласованию Росавиация ограниченно разрешила полеты в аэропорту Жуковский

Москва20 июл Вести.Аэропорт Жуковский (Раменское) в ограниченном режиме возобновил авиасообщение, принимая и отправляя самолеты по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время аналогичные ограничения также действуют в аэропорту Внуково на фоне объявленной в Московской области беспилотной и ракетной опасности. Ночью 20 июля силы противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве 79 украинских беспилотников.