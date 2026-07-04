Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили полеты в обычном режиме Росавиация разрешила полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Москва4 июл Вести.Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после вынужденных ограничений, которые вводились в рамках усиления мер безопасности на фоне беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Между тем в аэропортах Внуково и Шереметьево сохраняются ограничения на полеты. Воздушные гавани принимают и выпускают самолеты по согласованию.

Ночью 4 июля на подлете к Москве силы противовоздушной обороны обезвредили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.