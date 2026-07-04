Москва4 июлВести.Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после вынужденных ограничений, которые вводились в рамках усиления мер безопасности на фоне беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Между тем в аэропортах Внуково и Шереметьево сохраняются ограничения на полеты. Воздушные гавани принимают и выпускают самолеты по согласованию.
Ночью 4 июля на подлете к Москве силы противовоздушной обороны обезвредили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.