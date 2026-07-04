Москва4 июлВести.Ночью 4 июля на подлете к Москве российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще семи украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.
Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковотметил градоначальник, не уточнив подробности отражения атаки
Ранее сообщалось, что ночью 4 июля на подлете к Москве были сбиты шесть вражеских беспилотников. Таким образом с начала суток силы ПВО обезвредили 13 воздушных целей ВСУ.