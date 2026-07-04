Ночью 4 июля на подлете к Москве сбили 13 беспилотников ВСУ Силы ПВО отразили ночную атаку 13 украинских БПЛА, летавших на Москву

Москва4 июл Вести.Ночью 4 июля на подлете к Москве российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще семи украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник, не уточнив подробности отражения атаки

Ранее сообщалось, что ночью 4 июля на подлете к Москве были сбиты шесть вражеских беспилотников. Таким образом с начала суток силы ПВО обезвредили 13 воздушных целей ВСУ.