Собянин сообщил о ликвидации восьми БПЛА, летевших на Москву

На подлете к Москве силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ Собянин сообщил о ликвидации восьми БПЛА, летевших на Москву

Москва30 июн Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX, позже добавив данные о ликвидации еще двух БПЛА

Ранее Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

В понедельник, 29 июня, в течение суток на подлете к Москве были нейтрализованы 12 беспилотников ВСУ.