Собянин сообщил о ликвидации восьми БПЛА на подлете к Москве Силы ПВО нейтрализовали 8 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва20 июл Вести.Ночью 20 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 8 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 20 июля в Московской области были объявлены беспилотная и ракетная опасность. Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.