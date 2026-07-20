Москва20 июлВести.Ночью 20 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 8 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 20 июля в Московской области были объявлены беспилотная и ракетная опасность. Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.