Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ увеличилось до 36-ти

Собянин сообщил о ликвидации 36 украинских БПЛА, летевших к Москве Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ увеличилось до 36-ти

Москва7 июл Вести.На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Продолжается отражение атак беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее 7 июля Собянин проинформировал об уничтожении 21 вражеского БПЛА, которые были направлены для ударов по Москве. Таким образом с начала суток силы ПВО обезвредили 36 украинских беспилотников.

В настоящее время в целях безопасности ограничены полеты в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. В Подмосковье действует режим беспилотной опасности.