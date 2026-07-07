Собянин: 21 украинский БПЛА сбит на подлете к Москве

На подлете к Москве силы ПВО уничтожили более 20 украинских БПЛА Собянин: 21 украинский БПЛА сбит на подлете к Москве

Москва7 июл Вести.Количество сбитых на подлете к российской столице украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) увеличилось до 21, следует из сообщений в канале мэра Москвы Сергея Собянина на платформе MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил градоначальник, но не уточнил подробности отражения вражеской атаки силами противовоздушной обороны

Ранее ночью 7 июля в целях безопасности были ограничены полеты в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. На территории Подмосковья объявлен режим беспилотной опасности.