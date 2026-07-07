Москва7 июлВести.Количество сбитых на подлете к российской столице украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) увеличилось до 21, следует из сообщений в канале мэра Москвы Сергея Собянина на платформе MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служботметил градоначальник, но не уточнил подробности отражения вражеской атаки силами противовоздушной обороны
Ранее ночью 7 июля в целях безопасности были ограничены полеты в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. На территории Подмосковья объявлен режим беспилотной опасности.