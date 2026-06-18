Собянин сообщил о ликвидации еще шести украинских БПЛА, направленных на Москву

На подлете к Москве сбили почти 30 беспилотников ВСУ Собянин сообщил о ликвидации еще шести украинских БПЛА, направленных на Москву

Москва18 июн Вести.На подлете к Москве средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Отражена атака еще шести беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб доложил градоначальник

Ранее 18 июня Собянин сообщал о ликвидации 22 украинских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом, общее число сбитых беспилотников возросло до 28.