Собянин сообщил об уничтожении 30 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Ночью силы ПВО сбили на подлете к Москве 30 украинских БПЛА Собянин сообщил об уничтожении 30 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Москва26 июн Вести.Ночью 26 июня средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены еще девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены украинскими военными для ударов по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал глава главного города России в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 26 июня Собянин сообщал о ликвидации 21 украинского БПЛА на подлете к Москве. Таким образом, количество сбитых воздушных целей на подступах к столице достигло 30.