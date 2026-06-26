Москва26 июнВести.Ночью 26 июня средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены еще девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены украинскими военными для ударов по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал глава главного города России в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 26 июня Собянин сообщал о ликвидации 21 украинского БПЛА на подлете к Москве. Таким образом, количество сбитых воздушных целей на подступах к столице достигло 30.