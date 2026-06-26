Число уничтоженных на подлете к Москве беспилотников ВСУ увеличилось до 39 Силы ПВО нейтрализовали 39 украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва26 июн Вести.На подлете к Москве силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) обезврежено еще 9 беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены вооруженными формированиями Украины для атаки на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отчитался глава мегаполиса в своем канале на платформе MAX, не уточнив подробности отражения вражеской атаки

Ранее Собянин проинформировал об уничтожении 30 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом, с начала суток 26 июня силы ПВО нейтрализовали в общей сложности 39 вражеских воздушных целей.