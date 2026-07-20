Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ возросло до 79-ти Силы ПВО сбили ночью 79 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Москва20 июл Вести.Ночью 20 июля силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которые были направлены для ударов по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Отражена атака еще 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 20 июля Собянин сообщил об уничтожении 58 украинских БПЛА, летевших к Москве. Таким образом, с начала суток на подлете к столице нейтрализованы 79 вражеских целей.