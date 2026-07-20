Москва20 июлВести.Ночью 20 июля силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которые были направлены для ударов по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Отражена атака еще 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковотметил градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 20 июля Собянин сообщил об уничтожении 58 украинских БПЛА, летевших к Москве. Таким образом, с начала суток на подлете к столице нейтрализованы 79 вражеских целей.