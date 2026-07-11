На подлете к Москве 10 июля силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ

Силы ПВО уничтожили 10 июля на подлете к Москве 21 беспилотник ВСУ На подлете к Москве 10 июля силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ

Москва11 июл Вести.В пятницу, 10 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве нейтрализовали в общей сложности и 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), следует из данных канала мэра столицы Сергея Собянина на платформе MAX.

Сообщение об отражении последней атаки было опубликовано в 23.42. На месте падения обломков вражеских беспилотников работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.

Ночью и днем 10 июля на фоне отражения воздушных атак вводились ограничения на полеты в аэропортах московского авиационного узла – Домодедово, Внуково и Жуковский.